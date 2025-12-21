北捷隨機傷人案釀4死 侯友宜籲以事件為鑑強化預防機制

新北市長侯友宜表示，北捷隨機傷人事件應作為重要警訊，各界藉此深刻反思並強化預防機制。（圖／趙世勳攝）

台北捷運昨（19）日傍晚於台北車站及中山捷運站發生隨機恐怖攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈並持刀傷人，造成多人死傷。新北市長侯友宜昨（20）日前往探視受傷的新北市民，並表示希望藉由此次事件深刻反思，思考未來如何強化各項預防機制，以遏止憾事再度發生。

回顧案情，兇嫌張文於19日傍晚在北捷台北車站、中山站周邊接連投擲煙霧彈並持刀隨機傷人，造成4名民眾死亡，隨後又在誠品南西店一帶造成多人受傷，最後闖入百貨公司並從高處墜樓身亡，整起事件引發社會高度震撼。

侯友宜表示，對於這類暴力犯罪行為予以最嚴厲的譴責，也期盼受傷民眾能夠早日康復。他同時呼籲檢警調單位儘速釐清事實真相，讓事件來龍去脈能清楚對外說明，以安定人心，並讓社會大眾充分了解事件全貌。

侯友宜強調，以此次事件作為重要警訊，不斷省思如何做好事前預防，避免悲劇再次發生。他指出，面對重大突發事件，應持續調整應變作為，加強演練預防機制；同時，針對可能藉事件散布社會不安的行為，不論是透過網路或口語傳播，甚至刻意製造事端，都必須全力提高警戒，遏止事情再發生。

