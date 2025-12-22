北捷隨機傷人案釀4死 劉世芳籲民眾「把小橘書從頭翻閱一遍」

劉世芳表示，請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難。（圖／報系資料庫）

捷運台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機傷人恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文持刀隨機砍殺民眾，犯案後墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、11人受傷。內政部長劉世芳今（22）日表示，各位如果能把小橘書看清楚，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都非常清楚在裡面，「請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大的一個功能」。

立院內政委員會22日邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳在會前接受媒體聯訪時指出，在發生張文事件後，她和警政署在周末邀集6都與16縣市警察首長，從耶誕、元旦到農曆年節的所有大型活動，不管是交通場站、傳統市集，或者是跨年晚會等，大約有137場左右。目前動員警力高達1萬7千多人，希望提高見警率、遏止模仿犯，也呼籲不管是公私協力，若有碰到這方面問題，馬上跟警察通報。

針對小橘書，劉世芳說，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成。所以各位如果能把小橘書看清楚，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都非常清楚在裡面，「請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大的一個功能」。

至於這一次狀況跟境外勢力有關？劉世芳回應，到目前為止內政部認為跟所謂的國外或者境外比較沒有相關，唯一相關有大概是在網路出現模仿犯，刑事警察局從那天開始到21號中午左右，大概累計20則這方面相關訊息，如果在台灣找得到人的話，不管雙北、台中、高雄，都陸續移送到地檢署偵辦，不管是恐嚇、威脅，對公眾來講都非常焦慮、不安，各地刑事局也是配合做偵辦，不會停止，會繼續偵辦下去。

蔣萬安提議，若未來發生類似狀況，希望發送細胞簡訊，是否會研議全國發送細胞簡訊？劉世芳表示，這需要研議，在地方政府來講，發送細胞簡訊現在只有「疏散撤離」，這是由行政院災防辦來做訊息的相關公告，定義要非常清楚，如果地震、颱風或下雨時，會有相關科學性證據，就發送細胞簡訊，其涵蓋範圍也要非常清楚，內政部會與行政院和相關機構一起研議，按照這樣的方式來申請。

被問及蔣萬安協助爭取讓余家昶入祀忠烈祠一事、有收到申請？最新進度為何？，劉世芳回應，目前沒有，因為就了解，余先生是桃園市民，如果按照上次在處理「鏟子超人」申請程序的話，可能要跟桃園市政府一起商量，「我們當然也覺得蔣萬安市長這樣的提議非常的好」。

