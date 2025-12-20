北捷隨機傷人案釀4死 57歲男阻嫌犯遭攻擊傷重身亡

台北市 / 綜合報導

而在這起隨機攻擊案件中，57歲余姓男子，當時在北捷台北車站挺身而出，試圖阻止嫌犯，沒想到卻被利器刺傷，左胸的穿刺傷，讓他最後傷重不治，今(20)日上午，有民眾到事發現場獻花、寫感謝信，也有藝人要捐出餐館的一日收益給家屬，向余先生致意， 台北市長蔣萬安則表示，北捷已經確定給予他500萬的補償金。

男子倒在地上，警消人員圍在一旁，不斷做CPR試圖搶命，昨(19)日嫌犯張文，在北捷台北車站丟擲煙霧彈，持利器隨機攻擊，是這名男子挺身而出，根據了解，57歲的余姓男子，當下試圖制止嫌犯張文，卻反被他以利器攻擊，當場就失去了生命跡象，緊急送往台大醫院，但最終仍然不治身亡。

台大醫院院長余忠仁說：「第一位到院前已經死亡，主要原因是左胸穿刺傷，傷及左背以及左心房，大量內出血，急救之後不幸死亡。」為了制止嫌犯，丟了寶貴性命，令人感到不捨，社群上不少人PO文，感謝他在危急時刻願意站出來，也有人傷感家人自此失去了一位摯友。

而今(20)日上午在北捷事發現場，有民眾來獻花還有人帶著紙筆，一筆一畫寫下感謝信，要向余先生致意，寫感謝信民眾說：「這件事我覺得滿驚人的，然後我覺得，應該要表達自己的敬意這樣子，因為他真的很勇敢，想跟他講說，你辛苦了，你做得很好，雖然說嫌犯不小心最後跑掉了，但是如果不是你當下去制止他，他可能會造成更大的傷害。」

隨機攻擊案件震驚全台，民眾自發獻花致意，藝人也紛紛發文表達關懷，而在台定居的港星杜汶澤，社群上轉發相關報導，並要將他所經營的麵館，昨(19)日一日收益不扣成本，全數捐給余姓男子的家屬，並寫下既然我們僥倖存活下來，更應該「相親相愛」。

