北捷隨機傷人案！眾人親眼目睹血腥畫面 市府急啟「心理諮詢」

台北車站及捷運中山站周邊今（19）日晚間發生隨機傷人事件。對此，台北市政府衛生局啟動「心理諮詢安心方案」，針對目擊或親身經歷事件的民眾，提供即時且專業的心理諮詢與支持資源。

北市衛生局晚間發出新聞稿指出，針對今日發生於臺北市捷運系統之突發公共安全事件，部分市民目擊或親身經歷過程，可能產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應。衛生局已即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。

北市衛生局長黃建華表示，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。

北市衛生局提供以下心理諮詢資源：

一、民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線（02-33937885）或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。

二、線上心理諮詢資源：為擴大服務覆蓋面並降低心理支持的障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台，讓需要幫助的市民無論身處何地均可獲得陪伴與專業協助。

