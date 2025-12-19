北捷隨機傷人案 累計4死、6人輕重傷

（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北19日電）27歲張文今晚在北捷台北車站投擲煙霧彈、中山站誠品百貨南西商圈隨機傷人後，墜樓送醫不治。整起事件累計4死、6人輕重傷，傷者分別送往台大、馬偕、新光等醫院搶救。

台北市警消下午5時24分獲報，台北車站M7出口附近有人丟擲煙霧彈，造成1名50多歲男性OHCA（到院前心肺功能停止）、1名30多歲男性嗆傷，均送往國立台灣大學醫學院附設醫院急救。

院方說明，50多歲男性在晚間7時許宣告不治，另1名30多歲男性因頸部外傷送醫，經電腦斷層檢查後，發現其頸動脈及氣管出現撕裂傷，目前已送入手術室接受治療中。

張文隨後往北走，在誠品南西店又造成2人重傷OHCA、5人輕傷。張文最後自百貨公司6樓墜樓，送醫前已OHCA（到院前心肺功能停止），送往國泰醫院急救無效，晚間7時42分不治。

馬偕醫院表示，共收治2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救仍不治；另1名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。

新光醫院說，目前收治2名傷者，其中1人約30歲男性到院時已OHCA，於晚間7時23分送達醫院，晚上10時13分，經搶救無效過世；另1名22歲女性晚間7時許自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，目前狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。

此外，另有1名20歲男性送往內湖三軍總醫院、1名50歲女性送北市立聯合醫院中興院區、1名49歲女性送三軍總醫院松山分院，目前仍持續救治中。（編輯：黃世雅）1141219

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。