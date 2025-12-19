北捷隨機傷人案 累計4死9傷

台北捷運19日傍晚發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，截至晚間10時30分，造成包含兇嫌張文在內4人死亡，另有9人輕重傷。

根據警方調查，張姓嫌犯在北車犯案後，徒步經地下街至捷運中山站的誠品南西店，朝路過民眾進行無差別攻擊，遭警方圍捕時，張嫌自誠品南西店6樓跳下，送醫前已OHCA，送往國泰醫院急救無效，晚間7時42分宣告不治。

張姓嫌犯在北車丟擲煙霧彈時，1名57歲男子疑似為阻擋嫌犯遭砍傷，當場OHCA，送台大醫院急救，仍宣告不治。張嫌在北車丟擲煙霧彈也造成1名54歲男子嗆傷，意識清楚，送馬偕醫院治療。

張嫌隨後徒步至捷運中山站，並進入誠品南西店，沿途隨機砍傷民眾，造成6人輕重傷，其中1名37歲男性送往新光醫院，到院時已OHCA，搶救3小時後仍不幸過世；另一名同樣是到院前OHCA的30歲男性被送往馬偕醫院，也宣告不治。

此外，還有4人分別輕、重傷被警消送往醫院，分別是1名30歲男性頸部外傷送往台大醫院、1名56歲女性肩部割傷送至北市聯合醫院中興院區、1名20歲男性胸部穿刺傷送往內湖三軍總醫院、1名50歲女性下巴撕裂傷送至三軍總醫院松山分院。

另外，還有4名輕傷患者自行就醫。這起事件累計至今共造成4死、9傷。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。