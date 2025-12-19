北捷隨機傷人案 網友恐嚇下站高雄車站警方追緝中

（中央社記者洪學廣高雄19日電）北捷今天發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，造成多人死傷。不料有人晚間在網路社群貼文恐嚇，稱與張文是「一個組織」，更揚言下個目標是「高雄車站」，高市刑大已追查發文者身分。

台北車站和捷運中山站周遭今天晚間發生隨機傷人事件，27歲男子張文涉嫌犯案，造成多人死傷。不料有人在網路社群Threads發文指稱「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去」，更揚言「下一個地點高雄車站」，文末還宣告「社會病態交給我們來重整」。

鐵路警察局高雄分局晚間表示，此案正由科偵人員與相關單位共同偵查中。高雄市政府警察局刑事警察大隊也針對留言追查IP位置，查緝恐嚇的發文者。（編輯：陳正健）1141219