北捷隨機傷人案 蔣萬安：男子制止犯嫌遭攻擊離世

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北19日電）男子張文今天在北捷台北車站M7出口附近及中山站周邊隨機傷人，台北市長蔣萬安表示，已成立1219緊急維安應變專案小組，並提到1名男子在北捷看到犯嫌即刻制止，不幸遭攻擊離世。

蔣萬安晚間在捷運台北車站地下通道內接受聯訪表示，經緊急召開跨局處會議，即刻成立1219台北市緊急維安專案小組並親自主持，隨時彙整各方最新狀況以及資訊。

蔣萬安說，針對醫療救援會即刻給予全面救助，目前共有3人OHCA（到院前心肺功能停止）、9人受傷，將親自到台大、馬偕及新光醫院去了解狀況、慰問家屬，將啟動一案一社工，給予後續全面的支援與協助。

他表示，同時啟動醫療綠色通道，並針對家屬心理、法律等各層面提供協助。

蔣萬安說，也即刻要求警局等單位啟動全市加強維安戒備及巡檢機制，針對台北市各車站、捷運站、商圈，及人潮聚集的地方，還有各類大型活動，提高見警率，加派警力及全面提升各項巡邏，捷運站也會每天動員70名警力，並向中央警政署請派85名的維安警力。

蔣萬安表示，犯嫌在最後逮捕過程當中，畏罪跳樓已經確定死亡，警局將全面深入進行後續調查。

他說，經前往了解重傷OHCA患者期間，台大醫院1名男性傷者，在台北車站M7當時第一時間看到犯嫌，即刻地制止犯嫌，不幸遭攻擊而離世，感到非常痛心，將由捷運公司等單位給予全面慰問協助。

蔣萬安表示，北市法務局已啟動各項後續法律作為，一定是全力追究各項責任並還給傷者、亡者公道。至於犯嫌相關犯案細節，警局已在深入了解及調查。（編輯：龍柏安、蕭博文）1141219