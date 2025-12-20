北捷隨機傷人案 衛福部擴大心理支持服務

記者吳典叡／臺北報導

昨晚臺北市發生隨機襲擊事件，可能在民眾心中留下陰影，衛生福利部今（20）日提醒民眾，要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安、靜、能、繫、望」五字訣穩定情緒，並不要再轉傳相關的影片。同時，衛福部提供不限年齡民眾申請心理支持方案，若民眾有相關需求，可撥打24小時1925專線或就近尋求在地的心理健康服務。

衛福部表示，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，建議掌握「安靜能繫望」五字訣，穩定情緒、照顧自己的心理健康。其中，「安」是指尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源；「靜」是透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

廣告 廣告

同時，「能」是指維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感；「繫」是與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力；至於「望」則是接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛福部強調，已設有24小時1925安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務（https://gov.tw/cJo）。

衛福部建議掌握「安靜能繫望」五字訣，穩定情緒、照顧自己的心理健康。（衛福部提供）

「安靜能繫望」五字訣的「靜」，是透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。（衛福部提供）