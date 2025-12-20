北捷隨機傷人案 衛福部：4人死亡、2人仍在加護病房

記者吳典叡／臺北報導

臺北車站、臺北捷運及中山站周邊19日晚間接連發生持刀隨機傷人案，衛生福利部今（20）日公布最新統計，此事件總計造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。

27歲嫌犯張文昨天在臺北車站、臺北捷運及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成多人傷亡。

衛福部今天公布最新統計，截至上午6時25分，北捷隨機傷人案送醫傷病患共計15人，分別於新北市、臺北市10間醫院，包含臺大、臺北馬偕、臺北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

衛福部表示，事發第一時間已透過臺北區緊急醫療應變中心（EOC）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。其中，4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，包括加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。