北捷隨機傷人案4死 檢警漏夜調查犯案動機
（中央社記者劉建邦台北19日電）北捷台北車站、中山站周邊今晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。
台北市政府深夜公布行程，台北市長蔣萬安20日上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議，會後將向外界說明此案過程。北市警局局長李西河隨後將說明偵辦過程。
根據台北市災害防救辦公室晚間10時30分最新統計，全案消防局119送醫9人、4人自行就醫，13人為8男5女，其中死亡4名（含犯嫌張文）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。
行政院長卓榮泰晚間親赴台北車站現場了解，並到台北市警察局中正一分局聽取簡報，指示徹夜了解犯案動機；卓榮泰赴台大醫院探視傷者後則表示，將全面加強國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。
蔣萬安晚間在捷運台北車站地下通道內接受聯訪表示，即刻成立1219台北市緊急維安專案小組；蔣萬安還提到，1名男子在北捷看到犯嫌即刻制止，不幸遭攻擊離世，將由捷運公司等單位給予全面慰問協助。
台北地檢署案發後隨即指揮轄區台北市政府警察局中正第一分局積極偵辦。北市警方表示，已搜索張文在台北中正區租屋處、中山站附近入住旅館與桃園市住家，在租屋處發現製造汽油彈的相關材料，另訪談家屬了解張文交友與健康狀況。
警方調查，27歲張文無業、桃園人，曾當過保全，涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝。
張文今年1月在台北市中正區租屋，地點鄰近警分局；但日前入住捷運中山站誠品百貨南西商圈附近旅館，經清查已入住3天。
警方調查，今天下午5時許，張文先在台北車站M7地下通道靠近出口附近通道丟擲煙霧彈，導致1名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救後宣告不治。
根據調查，張文在北車地下通道犯案後，從地下街徒步走至捷運中山站附近旅館拿凶器，進入飯店房間時間約30秒，晚間6時許跑到捷運中山站外丟擲煙霧彈。
張文隨後持刀朝誠品南西店大門外騎士、民眾揮舞，最後闖入百貨行凶，造成2人OHCA（到院前心肺功能停止），2人分別在1樓、4樓遭砍傷，傷勢集中在脖子。張文最後從百貨6樓墜樓，送醫搶救不治。
案發後現場血跡斑斑，有目擊者拍攝凶嫌砍人、路人驚慌逃命的過程。警方隨即拉起封鎖線，由鑑識人員採證，並帶回疑似凶嫌使用的爆裂物殘餘，北市警局更一度派出霹靂小組到場。
台北市政府警察局刑事警察大隊長盧俊宏晚間表示，經調閱監視器畫面，尚未發現有共犯，會持續追查張文犯案過程及動機。（編輯：蕭博文）1141219
