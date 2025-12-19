北捷隨機傷人案5旬死者 台大：不像是炸彈造成

（中央社記者沈佩瑤台北19日電）北捷隨機傷人案，57多歲傷患不治，台大醫院晚間說明，死者的致命原因為出血性休克，傷口為約5公分的尖銳物刺傷，從右側肺葉貫穿至左側心房，研判「傷勢並不像是炸彈造成」。

台北捷運台北車站與中山站外今天發生隨機傷人事件，其中1名57歲傷患OHCA（到院前心肺功能停止）送台大醫院急救，院方證實晚間7時30分不治。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉今天晚間接受媒體聯訪表示，這次事件送至台大的患者共有2人，其中1人於下午5時57分左右送達，到院前已呈現OHCA。該名個案肩部可見一處約4至5公分的傷口，經評估為左側肺葉受損，院方立即進行緊急開胸手術．發現左側上下肺葉皆有受傷。

吳毅暉說，這個傷口進一步自左側後縱膈延伸至左心房，形成約5至6公分的穿刺傷。患者死因研判為出血性休克，搶救過程中始終未能恢復呼吸心跳，最終於晚間7時30分左右宣告不治。整體傷勢研判為尖銳物穿刺傷，並非爆炸碎片所致。院方已通知家屬，並協助其於院內處理後續事宜。

另一名患者為33歲男性，因頸部外傷送醫，經電腦斷層檢查後，發現其頸動脈及氣管出現撕裂傷，目前已送入手術室接受治療中。（編輯：龍柏安）1141219