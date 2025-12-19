北捷隨機傷人武器！型似美軍同款M18煙霧彈

▲台北車站遭煙霧彈攻擊（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 嫌犯張文選在交通尖峰時段，接連北捷和中山商圈發動攻擊，不僅揮舞利刃，更投擲煙霧彈與汽油彈，導致現場陷入混亂！嫌犯使用的煙霧手榴彈，型似美軍制式「M18煙霧彈」，雖打印字樣與發煙量，應該是民間休閒或訓練用的模擬產品，仍引起社會高度恐慌。

M18煙霧彈原為美軍與多國部隊廣泛使用的制式輔助裝備，主要設計目的並非殺傷，而是透過快速釋放大量煙霧，達到遮蔽視線、標示位置或引導直升機等功能。該裝備採用拉環引信啟動，可在90秒內釋放強烈煙霧。然而，由於煙霧源自化學燃燒，彈體啟動後會產生極高溫度，若在捷運站等密閉空間或狹小環境中使用，會造成強烈的呼吸道刺激，太靠近彈體也可能會受傷。

廣告 廣告

▲台北車站遭煙霧彈攻擊（圖／翻攝畫面）

這類裝備在軍事用途中不屬於攻擊武器，一旦被挪用至人口稠密的空間，製造恐慌的效果極大。警方進一步針對犯案工具追查裝備及武器的源頭。



▲台北車站遭煙霧彈攻擊（圖／翻攝畫面）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北捷隨機攻擊張文妨害兵役通緝中！國防部「揭原因」非現役軍人

北捷隨機血案震驚社會！陳宥丞列「4大訴求」不容許治安破口

快訊／台北車站遭煙霧彈攻擊！捷運公司緊急回應