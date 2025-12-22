北捷隨機傷人疑有「第五縱隊」涉入？ 劉世芳：與境外勢力較無相關

內政部長劉世芳（見圖）22日出席立法院內政委員會。（趙雙傑攝）

在北捷隨機殺人案發生後，針對網路出現關於該案跟中共第五縱隊有關的傳言，國安局副局長陳松吉今（22日）表示，個案還在偵辦中，一切由地檢署或者警政單位對外來說明跟回應；不過，內政部長劉世芳今則指出，到目前為止認為跟所謂的國外或者境外比較沒有相關，唯一相關有大概是網路出現模仿犯，目前已累計20則這方面相關訊息。

內政委員會今邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

廣告 廣告

國安局副局長陳松吉會前被媒體問及「目前網路流傳有一些針對張文是第五縱隊的狀況，國安局有掌握嗎？」他回應，個案還在偵辦中，一切由地檢署或者警政單位對外來說明跟回應。

媒體追問有關張文相關金流的掌握情況？陳松吉說明，如果有任何需求，會協請國安情報團隊來協助警政單位釐清該案，其他統一由檢察機關或者警政單位統一對外說明回應。

張文案發後是否有請國安單位查察？還有網路上的掌握情況？陳松吉表示，「我們都有掌握當中」目前只要檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。

另外，媒體關心這一次狀況跟境外勢力有關？內政部長劉世芳在會前受訪時也做出回應，她說，到目前為止認為跟所謂的國外或者境外比較沒有相關，唯一相關有大概是網路出現模仿犯，刑事警察局從那天開始到21號中午左右，累計20則這方面相關訊息，如果在台灣找得到人的話，不管雙北、台中、高雄，都陸續移送到地檢署偵辦，各地刑事局也是配合做偵辦，不會停止，會繼續偵辦。

【看原文連結】