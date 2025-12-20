北捷隨機傷人釀死傷 新北歡樂耶誔城警方加強維安

新北警加強捷運安全維護。（警方提供）

新北警加強歡樂耶誕城安全維護。（警方提供）

北捷台北車站及中山站商圈19日晚間發生隨即攻擊事件，27歲凶嫌張文恐怖攻擊造成3死11傷，行凶後墜樓身亡。新北市正值舉辦歡樂耶誕城期間，每日有大量人潮聚集，警察局已在活動現場及大眾運輸系統加派警力，維護民眾安全。

新北市警察局表示，警察局已全面強化歡樂耶誕城等人潮密集及群聚活動安全維護，並同步加強大眾運輸場站維安。由轄區分局執行巡邏與定點守望並與保全會哨，捷運分隊強化護車及站體內安維，並派員加強高鐵、台鐵、捷運板橋站巡守。

廣告 廣告

另責成各分局提高各運輸場站巡邏密度與見警率，遇突發狀況即時應變，防制無差別攻擊及模仿效應。針對19日台北車站事件，新北市警局全面強化轄內各大交通運輸場站及歡樂耶誕城等大型活動人潮聚集安全維護，共計增派警力255名人次。

【看原文連結】