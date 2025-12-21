北捷隨機傷人釀4死！閘門突顯示「7字」 眾狂讚：反應很快

社會中心／張尚辰報導

嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店發動大規模攻擊。（圖／資料照）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，這一連串失控行為，最終在張文於誠品南西店畏罪墜樓後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。對此，有民眾發現，事發當下捷運站的閘門上突然顯示「免刷票，請速出站」等7個字，也有許多工作人員在現場疏散乘客，這讓網友紛紛大讚北捷工作人員的反應非常迅速，且危機應變措施相當完善。

有網友在Threads上貼出19日當天捷運站閘門的照片，上面寫著7個字「免刷票，請速出站」，還有不少工作人員在現場疏散人群，這讓不少民眾看了紛紛大讚北捷在這次危機處理上的反應非常迅速，「北捷在這方面做得很好」、「感謝你們的應變能力，減少很多傷亡」、「真的不得不說北捷很讚，反應很快」。

廣告 廣告

不過，也有人建議，「『疏散模式』的中、英文應該要寫上去，不然看到會不知道為什麼免刷票」、「或是安裝一個會閃的警示燈+語音、閃黃燈+快速通過不要停留」、「針對公共設施廣場應對緊急情況的程序應該要加以推廣，萬一遇到緊急情況才能夠快速疏散」。

此外，還有目擊民眾表示，自己當時在距離事發地點非常近的M8出口，事發過後約10分鐘，北捷就立刻出動人員疏散民眾，並打開所有閘門讓人流快速通過。當時許多民眾沒有看到煙霧，搞不清楚發生什麼事，以為只是小火警，甚至還照常排隊刷卡出站，讓現場工作人員非常無奈。

另外，還有捷運站員工留言提醒，當捷運站閘門全部都顯示「X」，是站內有緊急狀況，不是站內人數過多，就是有重大危險，要大家不要進站；閘門全開則是要大家盡速逃出站，「通常這種時候進站就算沒有遇險、也上不了車」。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接

8旬母LINE喊「今天好冷」！兒急返家見一幕心碎了

跑步恐跑出大腸癌！醫示警「1類人」高風險 5致命原因曝

男大生「下體長凸狀物」嚇傻！醫一看笑了：大自然的禮物

