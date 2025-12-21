北捷隨機傷人震驚全國 衛福部啟動心理支持 每人可免費諮商3次

北捷與捷警啟動全線車站警戒升級。 圖/台北捷運提供

[Newtalk新聞] 台北捷運台北車站與中山站週五晚間發生隨機傷人事件，震驚社會，不少民眾因此出現焦慮、不安，甚至恐慌等心理反應。對此，衛生福利部心理健康司司長陳柏熹表示，相關心理健康支持機制已在第一時間啟動，將針對此次事件提供每人3次免費心理諮商服務，不限年齡、從寬認定，盼協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。

陳柏熹指出，事件發生後，台北市社區心理衛生中心已即刻介入，主動關懷傷者及其家屬，提供必要的心理支持與情緒安撫；同時，衛福部也同步開放心理諮商資源，並協調地方政府擴大服務量能，讓更多因事件受到影響的民眾，能即時獲得協助。

廣告 廣告

他進一步說明，此次心理支持措施將比照「青壯世代心理健康支持方案」，開放民眾使用3次免費心理諮商，不設年齡限制，並採「從寬認定」原則，只要民眾主觀陳述自身因北捷傷人事件而出現心理困擾，即可使用相關服務，無須提出證明或經過額外資格審核。

在服務期限方面，陳柏熹表示，免費心理諮商預計實施至2026年底，避免僅短期開放，導致真正有需要的民眾錯失求助時機。他強調，衛福部已事前與地方政府完成溝通，相關服務已有既定預算支應，心理健康支持措施可望穩定、持續推動。

此外，衛福部也提醒，若民眾出現明顯情緒困擾，可撥打24小時「1925安心專線」，或就近洽詢各地社區心理衛生中心；若情緒問題持續難以排解，建議及早尋求精神醫療或心理專業機構協助，以免影響日常生活與身心健康。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

遇上隨機攻擊怎麼自保？醫師點名「小橘書」4 頁重點 自救、互救一次看懂

誠品員工爆墜樓處原堆滿紙箱遭清空 兇嫌張文疑非畏罪自殺？