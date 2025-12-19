北捷隨機傷人！ 57歲男奮勇阻擋凶嫌遭刺身亡

台北市 / 綜合報導

台北捷運今（19）日發生的攻擊事件中，一名57歲的民眾，疑似為了阻止嫌犯張文犯案被刺傷，送往台大醫院宣告不治。還有一名54歲的捷運局員工遭到吸入性嗆傷，目前生命跡象穩定。另外誠品南西商圈同樣有多人遭到凶嫌持利器攻擊，兩起事件共計3人死亡，1位民眾命危，以及5人受傷。

警消人員不間斷的進行CPR，希望能夠搶救，男子的性命，今（19）日下午，捷運台北車站，發生攻擊事件，嫌犯張文在M7出口，丟擲煙霧彈，而57歲的男子，疑似在阻擋嫌犯做案時，被刺入背部，當場失去生命跡象，送往台大醫院之後，不幸在晚間7點56分，被宣告死亡。

台北市長蔣萬安，也前往台大了解狀況，台大創傷醫學部主任吳毅暉說：「他最主要的致命的原因，還是出血性的休克，那我們發覺，從他的左邊，有一個尖銳物的刺進去的傷口，然後一直到左邊的肺葉，然後還有下肺靜脈，然後最後到左邊的心房，大概都有一個，五公分左右的穿刺的傷口。」

台北市長蔣萬安，也前往台大了解狀況，台北市市長蔣萬安說：「我也親自一一的到，台大，馬偕，以及新光醫院，去了解狀況以及慰問家屬，另外我們也會啟動一案一社工，給予全面的後續資源協助，同時醫療預設通道，還有後續家屬的，包括在心理，法律各個層面的相關協助。」

受到波及的，還有另外一名54歲的捷運局員工，滅火時遭到吸入性嗆傷，送往馬偕醫院治療後，目前生命跡象穩定，而在北捷犯案後，張文又到捷運中山站，持利器隨機攻擊路人，兇嫌目前，在警方圍捕的過程中，已經墜樓身亡，犯案動機還有待釐清，只是即便真相水落石出，還是無法挽回，這起事件釀下的，種種遺憾。

