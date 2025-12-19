北捷隨機傷人3死！蔣萬安：全面協助罹難者

▲北捷、中山站隨機傷人，蔣萬安前往醫院探視傷者。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 北捷板南線台北車站與中山站今（19）日下午尖峰時間驚傳隨機傷人事件，一名男子先是在北捷投擲煙霧彈，接著又跑到中山站隨機砍人，總計造成3人死亡，嫌犯張文畏罪跳樓身亡。有英勇民眾在制服嫌犯過程中不幸罹難，蔣萬安對挺身而出的市民表達最高敬意與心痛，並承諾市府會全力追究相關責任，還給傷亡者公道。

蔣萬安晚間前往醫院探視傷者與罹難者家屬後再度回到北捷受訪表示，他已分別前往台大、馬偕及新光醫院慰問OHCA民眾及傷者家屬，將開啟醫療綠色通道，並啟動一案一社工，給予家屬包括心理、法律各層面協助。

廣告 廣告

蔣萬安表示，一名男性市民在台北車站M7出口看到嫌犯即刻制止嫌犯，而不幸受到衝擊喪命，他到台大醫院慰問他的太太，在慰問的過程都非常心痛，他太太說，她先生平時就是非常仗義執言，後續除了捷運公司等相關單位給予慰問與後續協助，此時此刻還是要對願意挺身而出的民眾給予最高的肯定。

蔣萬安還說，他到馬偕醫院時，護理長告訴他有2位傷者倒地，一名女醫師在中山站外即刻救助倒地傷者施以救助，為傷者搶救爭取更多黃金時間，非常感謝願意挺身而出的市民。

蔣萬安表示，包括法務局即刻啟動後續法律作爲，一定全力追究各項責任，還給傷亡者公道。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

北車驚傳隨機傷人！逃兵通緝犯疑畏罪跳樓 蔣萬安下令加強警戒

北捷驚傳隨機傷人！卓揆下令警方加強戒備：徹夜查犯案動機

北捷、中山站隨機攻擊3死9傷！蔣萬安下令：加強全市警戒