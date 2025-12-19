北捷隨機恐怖砍人釀4死5傷 Threads驚現「接力行兇」恐嚇言論 網友呼籲警方主動介入

【警政時報 徐煜勝/台北報導】昨（19）日台北捷運發生隨機持刀恐怖攻擊事件，造成多達3死5傷犯嫌張文亦墜樓身亡，震驚社會。案件尚在偵辦之際，社群平台「脆（Threads）」上卻出現疑似延續暴力的恐嚇言論，引發網友與治安單位高度關注。

社群平台「thread」驚見接力攻擊恐怖言論。（記者徐煜勝翻攝）

有匿名帳號在Threads發文聲稱「主角張文是我兄弟，我們是一個組織」、「他未完成的任務我會繼續接下去」、「下一個地點，高雄車站，敬請期待」，甚至揚言要「重整社會病態」，內容明顯涉及暴力威脅與恐嚇不特定大眾。

廣告 廣告

相關貼文曝光後，立即引發網友撻伐，有人直指「你以為網路發文不用負責嗎？」也有網友提醒「Meta平台依法可提供用戶資料」，更有人要求平台與警方立即介入，避免引發模仿犯或社會恐慌。

有警方私下指出，即便為匿名帳號，只要涉及恐嚇、煽惑犯罪或散布足以危害公共安全之言論，均可能構成刑法恐嚇罪、恐嚇公眾罪或相關公共危險罪嫌，警方已同步進行網路蒐證，並不排除向平台調取帳號註冊與連線資料，以釐清是否為惡意恐嚇、共犯聯繫，或有實際犯案能力。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款