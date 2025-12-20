北捷隨機攻擊下一站高雄車站？卓榮泰震怒：會找出這個IP給他公懲

台北捷運昨（19日）傍晚發生重大隨機殺人事件，兇嫌張文疑似畏罪跳樓亡，引起社會恐慌，沒想到網路社群竟出現自稱「主角張文是我兄弟」的可疑帳號，稱會在高雄車站「繼續接下去」，不過帳號已遭刪除，對此警方表示已由科偵人員偵辦中。行政院長卓榮泰今受訪嚴厲譴責這樣的行為，並表示「一定要讓他變成社會要公懲的一個對象」。

卓榮泰今早去醫院探視傷者。（圖/中天新聞）

卓榮泰今天（20日）一早前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問昨日北市隨機襲擊事件傷者及家屬。他今慰問三軍總醫院完後，接受在場媒體聯訪。

廣告 廣告

首先記者問到有網友po文說下一站要在高雄犯案，會不會擔心這樣的事件有模仿犯或是連續犯？卓榮泰回應，「謝謝大家從昨天到現在的關心，一早來到三軍總醫院，我要謝謝醫療團隊從昨天到現在的細心照料，剛剛我們看的這位年輕的蔣先生，蔣先生的傷勢是在右邊的胸部，但是幸好沒有傷及背部重要的器官，那昨天開刀之後，剛剛看到他非常的正向樂觀，當然家人是非常的擔憂，但是他的這種比較積極的方向，應該有助於他及早能夠恢復健康」。

台北捷運19日傍晚發生重大隨機殺人事件。（圖/資料照）

卓榮泰指出，「他是一位誠品的職員。這個張姓嫌犯衝到二樓去，沒有任何的接觸，直接就對他揮長刀，這是一個無差別的一個傷害，那幸好經由醫療團隊細心照護，我們希望他能夠早日的回復（健康）」。

卓榮泰強調，「但這個事件給社會一個很大的震撼，我們要重新檢討很多的工作，但此時我要拜託社會對這種不實在的、不正常的訊息，都能夠減少互相的傳遞，但是在網路上傳播這種惡意的傳話，從昨天我們就開始透過各種警方的系統，在全力的追查。我們希望找出這個IP和行為人，我們一定要讓他變成社會要公懲的一個對象。目前大家都希望求得一個心安，是真是假都不應該這麼做，我們非常痛恨這樣的行為」。

卓榮泰強調，「我們昨天已經請警方加速加快的全力追查，也希望大家以此為敬，不要再有這樣的行為出現」。再被問到「所以兇嫌的動機有進一步的了解嗎」？卓榮泰僅回應「還要繼續追查」。至於是否擔心跟中國大陸有關，卓榮泰則沒有回應，離開醫院。

延伸閱讀

北車、中山「無差別攻擊」嫌犯墜樓！蔣萬安公布他身分：87年次是通緝犯

「北捷丟煙霧彈+中山誠品砍人」！疑嫌犯墜樓送醫畫面曝光

影/北捷中山站外爆隨機攻擊！歹徒持刀猛刺6路人突墜樓