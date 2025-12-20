北捷隨機攻擊事件引發焦慮 張老師基金會籲：家長傾聽孩子、勿否定恐懼感受

張老師基金會呼籲，孩子若出現害怕情緒，家長應先傾聽與理解，而非急著否定或淡化其感受。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 台北市昨晚發生隨機傷人事件，造成包含犯嫌張文在內共 4 人死亡，引發社會高度不安。長期關注心理健康議題的 張老師基金會 今（20）日發布新聞稿指出，面對重大社會事件，民眾若感到震驚或不安，可向親友適度訴說；若孩子出現害怕情緒，家長應先傾聽與理解，而非急著否定或淡化其感受。

張老師基金會表示，暴力事件相關資訊大量充斥網路，建議民眾選擇可信賴的新聞或政府資源來源，掌握必要資訊即可，避免長時間反覆觀看相關報導。若出現身體緊繃、心跳加快或情緒激動等狀況，可暫停接收資訊，透過深呼吸或短暫離開螢幕，讓自己獲得喘息空間。

基金會指出，面對突如其來的暴力事件，感到害怕、悲傷、憤怒，甚至麻木，都是自然且可被理解的反應，並不代表軟弱或想太多。「張老師」也鼓勵民眾找可信任的家人、朋友或同事，適度分享自己的感受與擔心，透過說出來整理心情，而非獨自壓抑承受。

針對兒童與青少年，基金會建議家長與照顧者，可用簡單、清楚且符合年齡的方式說明事件，並先傾聽孩子看到了什麼、怎麼想、怎麼感覺，而不是急著否定或淡化孩子的害怕。也可與孩子一起討論「遇到危險時可以怎麼求助」、「哪些地方有大人或工作人員可以協助」。

此外，基金會提醒，應盡量維持原有生活規律，如固定的上班、上課與睡眠時間，避免因過度焦慮而完全打亂作息，讓身體長期處於緊繃狀態。可透過深呼吸、伸展、散步、規律運動，或專注做一件平時喜歡的小事，協助身心逐漸回到較穩定的狀態。

張老師基金會董事長葛永光指出，這起事件發生於尖峰時段的公共運輸場域，相關畫面透過新聞與網路快速擴散，即使未在現場，民眾反覆觀看影像，也可能感到害怕與焦慮。「張老師」將持續關注後續發展，並視實際需要，提供必要的心理支持。

