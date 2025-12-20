北捷隨機攻擊事件後 新竹市警強化公共運輸防護

【警政時報 林照東／新竹報導】針對近日台北捷運發生隨機攻擊事件，新竹市政府高度關注公共運輸安全議題。市長 高虹安 指示警察局以市民安全為最高原則，全面強化交通場站與人潮聚集處之安全維護工作，防範任何可能的模仿或暴力事件發生。

新竹市警察局長前往交通場站實地了解維安狀況，與站務人員交流勤務動線與即時應變機制，確保人潮節點安全運作。（圖／新竹市警察局提供）

新竹市警察局長 許頌嘉 表示，警察局已依據警政署「強化勤務、確保公共安全」指導方針，即刻啟動高強度防護部署，並重申警方立場：「對於任何暴力行為或模仿犯案，警方具備即時反應與壓制能力，請市民安心。」

新竹市警察局加派警力於大型交通場站周邊巡守，巡邏車與員警定點部署，強化站外環境警戒，提升整體安全係數。（圖／新竹市警察局提供）

鑑於新竹市轄內設有高運量之台鐵車站、轉運站，並鄰近高鐵聯絡網，為全面提升大眾運輸站體安全係數、有效壓制潛在模仿效應，新竹市警察局即刻執行以下三大強化作為：

一、裝備升級，強化防護

第一線執勤員警全面配備防割手套、辣椒水，巡邏車隨車攜帶長警棍及圓盾，確保於面對持刀或高風險狀況時，具備足夠防禦與制伏能力。

二、重點盤查，過濾危險

於車站周邊主要道路及大型百貨商場周邊，機動設置攔檢點，依法加強盤查作為，將潛在風險阻絕於場站外圍。

三、鐵路聯防，安全無縫

警察局已與鐵路警察局新竹派出所建立即時聯防專線，若有勤務支援需求，新竹市警力將即時補位，確保交通節點安全無死角。

新竹市警察局夜間於車站周邊執行聯合巡守勤務，員警即時指揮與協調動線，確保人潮疏導與場站安全無死角。（圖／新竹市警察局提供）

警察局強調，對於任何破壞公共安全之行為，警方採取「暴力零容忍、即刻處置」原則，目前已完成最強度安全部署，並有充分信心守護市民通行與生活安全。

