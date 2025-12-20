北捷隨機攻擊事件震驚國際！ 賴清德3點裁示

賴清德做出三點裁示。（圖／記者游承霖攝影）





27歲妨害兵役通緝犯張文，在台北車站、誠品南西店前犯下隨機攻擊事件，隨後疑似畏罪墜樓身亡，至今釀成4死11傷憾事；總統賴清德今天（20日）前往警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，賴清德也下達3點裁示，包含「醫療照顧」、「追查真相並公布社會大眾」、「強化快速打擊部隊功能」。

總統賴清德今天（20日）上午11時前往警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，賴清德指出，感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療也特別向在這一次事件中不幸身亡的民眾，表達哀悼，慰問家屬，同時也在過程中奮勇阻止兇手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾的朋友，表達敬意跟感謝。

賴清德也在會中肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組，在這一個重大時刻，他強調，非常希望中央跟地方攜手合作，不分黨派，共同應對這個重大事情，不僅要把這一個重大事件的沖擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時 ，我們可以快速因應，保護民眾的安全。

賴清德隨後也有三點裁示，期盼眾人朝這方向精進，首先為「醫療照顧」方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照顧跟心理輔導。應該要有計劃性的來推動。中央政府跟地方應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。

第二，強化成立專案小組的功能，台高檢已經指揮相關單位成立專案小組，希望應該要全面、深入擴大對這個案件的調查，對兇手的背景，犯案的動機，有沒有幫兇，有沒有受人指使，他的金錢來源到底來自何處？不能因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過。一定要持續追查，務必把真相公佈給大眾社會，讓民眾能夠清楚了解一些的情況。

賴清德也說，不管這個案件最後調查的結果如何 ，這種有計劃性的，先從網絡購買煙霧彈、個人有能力製作汽油彈 ，而且為數不少。最後甚至於跳樓自殺，應該要更謹慎更積極的來建立一套制度。

最後點名更點名內政部長劉世芳、警政署長張榮興，要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能。一旦接獲電話，一旦接獲訊息，快速部隊一定要儘速抵達，而且要有能力制止這種攻擊行為。而且我們要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置、訓練，這個制度上方面來建設。才有辦法保護台灣社會安定跟民眾。

