北捷隨機攻擊事件 余男見義勇為亡 蔣萬安：將設紀念牌

台北捷運發生隨機攻擊事件，以致不幸造成四死十餘人受傷！台大醫院醫師父女檔顏瑞昇、顏均蓉現場協助搶救傷患。台北市長蔣萬安昨（二十一）日前往台大醫院，向兩位醫師轉達傷者感謝之意，蔣萬安強調，受傷的黃女士說，當下非常的緊張焦慮，但顏醫師透過專業判斷、安撫她的情緒，建議送到中興院區讓她非常安心。此外，余先生伸出援手、富有正義感，北市府將選址設置紀念碑。

蔣市長轉述黃女士說法，她看到現場顏醫師協助受傷民眾分類檢傷及指揮現場，跟我們的醫護警消配合無間，真的讓她非常感動，所以獻上黃女士親筆寫的感謝卡，同時也獻上花束，剛剛視訊的時候，確實非常感動。

顏瑞昇醫師指出，當天剛好約七點在百貨公司對面餐廳吃飯，當時看到對面很多救護車，就跟女兒討論一下，趕緊前往現場幫忙傷患，我想這真的是一個很不幸的事件，自己身為醫師，救人還是醫師的天職。當時一個大量傷患的場面，一個急診醫師，任何一個急診醫師都會站出來盡力處理。

記者詢問，除黃女士外，是不是還有協助其他傷患？顏瑞昇強調，好幾個病人都評估過，其中幾個較危險，有這個可能是比較深的刀傷，傷到腹腔裡面，也有頸部穿刺傷的個案，當時就跟救護技術員講說，這個情況應該送到哪一家醫院。其實當下處理完就回歸正常生活，也希望所有的市民、所有的民眾盡快走過這件事情，然後回到正常的生活。

記者詢問，北市府會不會協助傷者或亡者，向兇嫌家屬辦理求償？蔣萬安指出，這部分都正在積極努力當中。記者又問，這次許多熱心民眾見義勇為，也包含這名犧牲的余先生，想請問這個捷運的紀念碑，可能會有以什麼樣方式來設？蔣萬安進一步指出，會，早上應變小組跨局處會議也有特別討論，捷運公司也會依照過去做法，對於余先生這樣即刻伸出援手、展現富有正義感的做法，將會選定適當地點設置這樣的一個紀念牌。