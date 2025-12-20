北捷隨機攻擊事件 江啟臣：盼政府盡快查明原因以安人心

立法院副院長江啟臣（右二）。（李京昇攝）

捷運台北車站、中山站19日晚接連發生投擲煙霧彈及隨機砍人案件，對此，立法院副院長江啟臣今天受訪表示，他希望政府趕快查明原因，才能讓民眾安心，同時希望提出可行防範方式提前預警，也呼籲民眾在人員出入多的地方要提高警覺。

江啟臣今天出席台中市豐原區南陽國小校慶時，被問到北捷隨機攻擊案，他說，事發後第一時間，台北市長蔣萬安、行政院、內政部與警政署都有即刻應對與出來說明，這次事件造成社會恐慌，且發生時間是假日，還在商圈、捷運站、火車站人潮多的地方，希望政府能夠查明原因，雖然凶手已證實死亡，但還是希望盡快釐清整起事件原因，才能讓民眾安心。

江啟臣表示，在預防工作上面，這次事件除希望警政署查明，在高鐵站、捷運站、公車站、火車站等地方，都是人員出入非常多的地方，過去以往國際經驗，類似的無差別攻擊、恐怖攻擊，挑選的地點幾乎都是這些地方。

所以他期望主政機關能提出未來可行的防範方式，用先進科技方法來提早預警，或事發當下降低傷害。也提醒民眾，前往這些場所要提高警覺，發現周邊發生有不尋常動作，第一時間通報警政單位，避免發生遺憾。

