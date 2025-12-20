北捷隨機攻擊交通運輸現大批警力 賴總統：提升反恐層級

南部中心／綜合報導

因應北捷隨機攻擊事件，警政署下令提高各大交通運輸系統的見警率，包括中捷、高捷、桃捷、桃園機場、小港機場，甚至離島澎湖的交通船碼頭，都出現大批荷槍實彈的警力。而賴總統也要求警政署，要強化各縣市的快打部隊的功能，提升到反恐層級，才能保護台灣民眾的安全。

中捷去年發生車廂砍人案，立即添購的防暴鋼叉、齊眉棍和辣椒水等裝備，加強保全的防護。（圖／民視新聞）

「主要是去勾歹徒腳部，去控制歹徒行動，讓他不要去近身危險攻擊狀態。」拿出去年車廂砍人案後，立即添購的防暴鋼叉、齊眉棍和辣椒水等裝備。北捷隨機攻擊事件發生後，中捷繃緊神經，捷運穿堂層，月台上，車廂內都能看到員警和保全的身影。中捷公司段長姚芳智：「我們目前尖峰時間的車，上面都固定都會有保全，我們就會加密保全巡檢頻率，就是去搭配捷警或轄區員警，去做一個班班列車上面，都有見警率提升的部分。」沒想到一年後，再度發生捷運隨機攻擊事件，還造成3名無辜民眾死亡，當時英勇奪刀，在臉上留下傷疤的長髮哥，在社群發文，忍著沒有哭出來，真的悲傷到不行。

中捷、高捷、桃捷、桃園機場、小港機場，甚至離島澎湖的交通船碼頭，都出現大批荷槍實彈的警力，見警率大幅提升。（圖／民視新聞）

凶嫌張文老家所在地的桃園捷運，保大霹靂小組立即進駐支援，來回穿梭車站站體內；高雄捷運以及航空重要樞紐的桃機和小港機場，也都出現大批荷槍實彈的員警，手扣在扳機上隨時警戒，就連離島澎湖搭船的望安碼頭，也有員警鎮守，民眾明顯感受到見警率的提升。民眾：「有警方在場的話，我們當然是會安心很多。」民眾：「有人在幫忙戒備，但自己還是要提高防禦心。」警政署長張榮興：「第一時間一定提高見警率，尤其是大眾捷運系統的場站，加強巡邏做重點的守望。」不只提高見警率，總統賴清德也指示警政署，全面提升全台各地的快速部隊的能力到反恐層級。總統賴清德：「我們要提升到不單純是，治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置訓練這個制度上方面來建置。」全台警力動起來，佈署在人潮眾多的交通站體內外，在這混亂的時候，給民眾安定的力量。

