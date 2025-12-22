北捷隨機攻擊人心惶惶 交長「強化跨年運安」警力進駐機場、車站

記者李育道／台北報導

陳世凱表示已和警政署合作，在機場、港口等旅運中心及所有車站加強戒備及巡邏。（圖／記者呂彥攝影）

台北市台北車站、北捷與中山站12月19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷憾事，今日又傳出捷運收到炸彈恐嚇信，隨著跨年大型活動將至，全台運安引起各界關注。對此，交通部長陳世凱今日受訪表示，交通部已和警政署合作，在機場、港口等旅運中心及所有車站加強戒備及巡邏，同時也已把跨年前後人潮較易聚集處的資訊提供給警政署，透過警力部署並要求各單位加強民安保全力量讓民眾安心。

松山車站今日已有警力進駐加強巡邏。（圖／翻攝畫面）

陳世凱表示，事件發生後，交通部就隨即和警政署通力合作 ，通知所有交通運具場域，包含機場、港口的旅客中心、旅運中心以及所有車站等 ，都加強戒備及巡邏 ，同時也請警方協助 ，不管是航警、港警或是鐵警，也都已經在各個場站加強巡邏跟戒備，相信民眾這幾天都可在車站周邊或是人潮聚集處見到相當多的警力，在維持治安及秩序。

針對跨年活動前後人潮聚集處，交通部已搜集資料並提供給警政署。（圖／記者呂彥攝影）

針對跨年活動前後人潮聚集處，交通部已搜集資料並提供給警政署，同時也請各單位增加保全人力，希望透過警政署員警、民警及民安保全的力量，讓參加跨年活動的民眾安心。

