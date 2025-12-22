北捷隨機攻擊人心惶惶！新北跨年煙火維安受關注 侯友宜：提高見警率

政治中心／綜合報導

台北市台北車站、北捷與中山站12月19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷憾事，全台大眾運輸系統加強維安警戒，隨跨年活動將至，新北市年底也要舉辦跨年煙火活動，對此，新北市長侯友宜特別強調「安全永遠是活動舉辦最重要的」，會派出更多的警力，提高更多的見警率。

侯友宜今（22）日上午出席新北580專案計畫首案「土城清水公辦都更案」簽約典禮，被問到台北捷運發生嚴重的隨機攻擊案，新北市的捷運系統是不是有加強維安，年底新北市也要舉辦跨年煙火活動，市府有沒有精進的作為和應變措施？侯友宜回應表示，「安全永遠是活動在舉辦過程當中最重要的」，所以每一次在辦活動，除了大眾運輸不管是捷運、公車，甚至主要幹道或是活動場的領域，都會派出更多的警力。尤其也會有維安、有防爆，所有相關的定點還有密度更強的巡邏網，來確保所有活動的安全，這是我們一向的做法。

廣告 廣告

侯友宜說，跨年所有相關的活動，會提高更多的見警率，以及更加嚴密的安全網絡，讓活動都能夠在安全底下順利完成。

更多三立新聞網報導

藍委提告5大法官濫權瀆職 侯友宜：憲法法庭要按憲法規定不受政治干預

張文隨機攻擊案釀4死 各地耶誕跨年活動升高維安

北捷隨機砍人4死！侯友宜急視察「新北耶誕城」維安：強化警力部署密度

捷運土城樹林線未來串聯4線 ＂黃金中樞＂CQ880B開工加速衝刺2031完工

