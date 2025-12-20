北捷隨機攻擊傷患染愛滋！QA一次看

▲衛福部與台北市衛生局共同召開記者會說明，北捷案受傷民眾感染愛滋，但有持續服藥、且已通報，感染率極低。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 台北車站、中山商圈昨（19）日發生隨機殺人案造成嚴重傷亡。衛福部長石崇良今（20）日緊急召開記者會，說明嫌犯自北車開始砍傷民眾，但其中一位受傷民眾為愛滋感染者。石崇良表示，疾管署成立暴露諮詢和公費投藥專案，也請衛生局共同協助受影響民眾。對於相關衛教資訊、哪些人需要留意、在現場的民眾要注意什麼，《NOWNEWS今日新聞》整理提供參考。

石崇良、疾管署長羅一鈞及北市衛生局長黃建華今日下午共同召開記者會，其中一名因北捷隨機殺人案遭襲擊受傷的民眾為愛滋感染者，但狀態為已通報且持續服藥穩定控制，感染機率極低，預估可能低於萬分之一。

Q：北捷殺人案哪些人需要留意？

A：羅一鈞提醒，事件發生時，正在誠品生活南西店民眾遭砍傷，或是血液暴觸到傷口、黏膜，如眼睛等，而尚未就醫者。

Q：如果有經過北捷殺人案的地點怎麼辦？接觸到會怎麼樣？

A：羅一鈞指出，個案長期服藥控制穩定，病毒量屬測不到的範圍，其實感染風險相對低，經過預防性投藥可進一步將感染風險降至零。

羅一鈞說，可能會有民眾會擔心暴露者，但若有其他接觸者，例如回到家遇到家人、或是搭計程車等。事實上愛滋病毒對於環境適應相當弱，是接觸到空氣或表面很快就會死亡的病毒，即便是搭過計程車上面殘留血液，或是回到家中，衣服有血漬等，都不會造成接觸者的傳染，民眾不用太過擔心感染風險。

▲衛福部表示，疾管署成立相關事件暴露後諮詢和「公費投藥專案」。（圖／記者朱永強攝）

Q：民眾遇到可以怎麼做？

A：可撥24小時全年無休1922防疫專線，由專人協助轉介感染專科醫師，經過評估確認需要投藥的話，會即時轉接可進行投藥的醫院急診或是門診，在黃金時間、也就是暴露後的72小時內完成投藥，降低可能感染到HIV的風險。

羅一鈞表示，疾管署成立相關事件暴露後諮詢和「公費投藥專案」，也會與北市衛生局共同協助。

Q：有哪些人需要投藥？

A：羅一鈞說，有幾位民眾屬於嗆傷，基本上沒有外傷情況，因此風險幾乎為零。另外尚在醫院中未出院的個案，則已經聯繫過醫院，逐一評估了解，若需要預防性投藥，會與病患討論給予投藥。至於實際投藥人數，則因擔心辨識度，所以不會公布。

至於醫護人員，石崇良指出，多年來衛福部一直進行「全面標準防護」概念，因為永遠不會知道處理的患者有沒有感染疾病，所以都要有相關警戒，長期而言醫護同仁都已經有這樣的習慣，但過程中如果仍有任何擔憂部分，同樣會提供相關支持。

Q：北捷殺人案的傷患要追蹤、監測多久？

A：羅一鈞說明，按照制定流程，包括投藥前先行檢測感染情形，暴露後4至6週、12週各追蹤一次。若12週檢驗結果為陰性即可排除，預計追蹤3個月的期間。

Q：若暴露後超過72小時，需要什麼評估？

A：羅一鈞提到，原則上在72小時內可完成，超過時間的投藥效果就會變得較差，但仍會視個案實際情形進行評估跟建議。

Q：台北市有哪些醫院可提供藥物？

A：台北市愛滋指定醫事機構有聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等15家醫事機構可提供抗病毒藥物。可參閱疾病管制署網址。

羅一鈞呼籲社會大眾，依照傳染病防治法與愛滋相關條例規定，「請不要肉搜可能感染的傷者或投藥傷者」避免增加其心理調適的壓力，若有洩漏個資情形，依照傳染病防治法及愛滋相關條例規定，最重可處3萬到15萬元罰鍰。

