北捷隨機攻擊奪命！Lulu沉痛發聲 百萬YTR提醒一事

台北捷運發生隨機攻擊的駭人事件，女星Lulu沉痛發聲。（圖／東森新聞、翻攝自Lulu IG）





捷運台北車站、中山站今（19）日發生一起駭人隨機攻擊事件，一名27歲張姓嫌犯先是在北車沿路丟擲煙霧彈並砍人，接著再到中山站以同樣手法犯案，截至晚間9時已釀3死6傷。對此，女星Lulu也悲痛發聲。

整起事件引發社會高度關注，Lulu今晚原本和老公陳漢典、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉、風田錄製節目，得知事件後，沉痛以白底黑字寫下「希望大家都平安」，並附上流淚及祈禱的符號。

Lulu悲痛發聲。（圖／翻攝自Lulu IG）

Lulu悲痛發聲。（圖／翻攝自Lulu IG）

廣告 廣告

除了Lulu之外，男星夢多則在社群平台表示，「我剛剛在中山站，希望大家沒事」，不少YouTuber也紛紛發聲，包含「美食水水」千千寫下，「看到北車跟中山的消息嚇到，今天下午還在那附近移動，希望傷患能早日康復」，更不忘補充，「要一直提醒自己在外面盡量不要滑手機，注意周遭。」

View on Threads



【更多東森娛樂報導】

●婚禮倒數1個月！陳漢典自爆「一家三口」最新籌備進度曝

●胡瓜恐離開《大集合》！Lulu驚喊可惜：年代的轉換

●詹惟中新加坡直播出事！「突遭警方當場帶走」觀看數瞬間破萬

