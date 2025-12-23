北捷隨機攻擊如何預防？公共場所安全與日常自保兩大觀念很重要

12/19(五)台北車站、中山站發生的隨機砍人事件，再度讓公共安全議題成為社會焦點。北捷隨機砍人事件來得突然，也讓許多民眾意識到，危險不只是會發生在偏僻角落，而是在人來人往、再熟悉不過的日常場域。

外出通勤遭遇隨機攻擊自保措施 高鐵椅墊可拆防衛、大眾運輸通報方式、防範安全措施、相關資訊一次看！

專家指出，隨機攻擊事件的共通特性，在於難以預測，但並非毫無防範空間。除了在事後了解「為什麼會發生」，更重要的是回到每個人在日常生活都能做到的「防範」層面，從日常習慣與基本防護開始，建立可累積的危機意識。

危機意識有所警覺，不等於恐慌

所謂的危機意識，並非時時處於緊繃狀態，而是對環境保持基本觀察力。例如在車站、捷運、高鐵車廂、商場或地下通道等人潮眾多的密閉場域行走時，應避免長時間低頭滑手機，有助於及早察覺異常行為或動線變化。注意力，往往是最容易被忽略、卻也最重要的第一道防線。

進入公共空間時，順手確認出口位置、逃生方向，也是可被培養的習慣。這些動作在平時不會影響生活，一旦發生突發狀況，卻能縮短反應時間。擁有這樣的危機意識也可能正是決定能不能活著回家的最重要的事。

善用隨身物品與環境物件，重點在「防護而非對抗」

除了行為習慣，適度準備合法的個人防護工具，也能在關鍵時刻爭取逃生空間。例如防狼噴霧、隨身警報器等，主要功能在於製造距離與注意力轉移，而非正面衝突。專家提醒，使用前應熟悉操作方式並確認符合法規，避免誤用造成反效果。

值得注意的是，防護不一定來自「特別準備的工具」，現場可利用的物件同樣重要。安全專家指出，若在高鐵或列車車廂內發生傷人事件，座位上的椅墊其實可快速拆卸，作為臨時盾牌，遮擋身體要害，爭取撤離時間。這類做法的核心仍是防禦與保護，而非對抗。

日常攜帶的包包、外套，也可在緊急時刻用來阻隔攻擊。

若真的不幸遇上類似隨機攻擊的事件，也應該遵循以下的撤離原則：

•遠離煙霧或人群逃離的方向。

•不要逆著人潮推擠，避免發生踩踏。

•離開現場後切勿停留圍觀，更不可為了拍攝影片而延誤逃生。

• 若陷入擁擠人潮，應雙手護住胸口以維持呼吸空間，並採側身前進。若不慎跌倒，應立即捲曲身體、抱頭護頸，並尋找機會滾向人群邊緣。

若遇到類似此次煙霧彈攻擊的場景，即使不確定煙霧是否有毒，也可能刺激呼吸道。應使用衣物遮住口鼻（乾衣物即可），並優先尋找通風處遠離，絕不可躲在原地等待煙霧散去。

察覺異常，提早離開是最佳選擇

許多隨機攻擊事件中，事後回顧常可發現兇嫌在現場的異常行為徵兆，例如情緒明顯失控、反覆徘徊、動作突兀、裝扮特殊等。專家建議，當直覺出現不安感時，不必勉強說服自己「應該沒事」，而是提早遠離，或進入人多、照明充足、有工作人員的空間。

夜間結伴同行、避免捷徑、主動告知親友行程，這些看似大家都知道的提醒，實際上仍是降低風險的重要策略。

台北車站的事件也再次提醒社會，公共安全不僅仰賴制度與警力，也與每個人的日常選擇息息相關。提高警覺、善用身邊可防護的物品、願意第一時間撤離現場，並不是膽小，而是一種成熟且負責任的自我保護。危機無法完全避免，但事前準備與危機意識，能讓傷害不必成為必然。