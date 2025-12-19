北捷隨機攻擊嫌犯戴防毒面具作案畫面曝 軍方：生存遊戲用煙霧彈

隨機攻擊事件的嫌犯張姓男子頭戴防毒面具作案的樣子。（圖／翻攝畫面）

台北市19日傍晚發生震驚全台的重大隨機攻擊事件，一名27歲張姓男子先在台北車站捷運板南線M7出口外投擲煙霧彈製造恐慌，並砍傷57歲俞姓男子，隨後轉往捷運中山站外丟煙霧彈和持刀砍人，警方統計，造成2死7傷，而張嫌遭警方包圍後也墜樓身亡。事後張嫌戴防毒面具作案畫面也曝光，軍方也澄清煙霧彈非軍用品，是生存遊戲在使用的。

警方指出，這起攻擊事件發生在19日下午約5時24分，正值下班尖峰時段，張嫌頭戴防毒面具，在台北車站捷運板南線M7出口處投擲煙霧彈，現場濃煙瀰漫，旅客驚慌逃竄；期間有一名57歲男子遭嫌犯持刀從背後攻擊，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

隨後張嫌逃往人潮眾多的捷運中山站，再度於站外路口中央連續丟擲多顆煙霧彈，接著抽出預藏的長刀衝向人群揮砍，現場尖叫聲四起，多名民眾受傷倒地；站務人員及警消人員獲報後立即到場協助疏散及救援，傷者分送多家醫院急救。而張嫌逃到百貨大樓後遭警方包圍，從建物高處墜樓，送醫搶救後於晚間19時48分宣告不治。

警方追查確認嫌犯為27歲張姓男子，本國籍桃園人，因遷移戶籍未申報，導致教育召集令無法送達，涉嫌違反妨害兵役治罪條例，去年7月已遭桃園地檢署發布通緝；而警方在張嫌於台北車站附近的租屋處，找到大量爆裂物，規模如小型兵工廠。目前全案由警方持續釐清，相關單位也將檢討公共場所安全與危險物品管理機制。

針對嫌犯使用的M18煙霧彈，一度傳出為軍用品，引發外界關注。對此，軍方人士澄清，嫌犯所用煙霧彈外觀與軍用款式不同，軍用品通常會標示中文，且材質多為金屬；從現場照片研判，該煙霧彈疑似塑膠桶身，應為市面上生存遊戲使用的煙霧彈。從網購平台能查詢到類似商品，一個約900元。

軍方提醒，煙霧彈雖非致命武器，但啟動後會產生高溫及化學煙霧，在密閉空間恐造成燙傷或呼吸不適，使用上具有風險。

