北捷隨機攻擊害4死！「SG仿真版煙霧彈」殺傷力曝光…網路都買的到

社會中心／洪正達報導

隨機於北捷、誠品西南店殺人的妨害兵役通緝犯張文，經過警方專案小組追查，發現他拿來作案用的是仿軍用級金屬煙霧手榴彈（M18 SMOKE GRENADE），簡稱為「SG仿真版煙霧彈」，大部分被用在生存遊戲中，目前許多網路上的電商平台都可以購得，價格約在650元到900元間，不過大部分賣家經昨晚事件後已將拍賣頁面關閉，但警方目前仍在尋找張文的購買管道中。

警方也說，「SG仿真版煙霧彈」為「美國軍用級金屬煙霧手榴彈（M18 METAL SMOKE GRENADE）」，主要成分為六氯乙烷-鋅混合劑（HC煙霧劑）或氯酸鉀、乳糖與染料；另白煙版本成份含有六氯乙烷、鋅與粒狀鋁，或紅磷、白磷產生五氧化二磷氣體，沒有殺傷設計。

不過真實的軍用級煙霧彈雖然不是致命武器，也沒有破片或高爆藥，但微小的煙霧粒子不慎吸入肺部後也會引起呼吸道刺激、肺損傷等，若在密閉空間內使用可能導致急性肺水腫甚至死亡，燃燒中的高溫靠近人體也可能灼傷，因此也受到管制，但生存遊戲業者頭腦筋動得快，經過改造後更名為「仿真版SG煙霧彈（M18 SMOKE GRENADE ）」販售，同時降低殺傷力及煙霧。

此外，這些仿真版煙霧彈在網路上都有販售，價格落在650至900元間，但若是使用「不鏽鋼 M18 SG造型版」，也有相當程度的殺傷力，價格約在1680至2520元間，但賣家也會提醒不要對人使用規避法律風險；但又耐人尋味的是，在張文犯案後，多數賣家都已經將拍賣頁面關閉，專案小組將持續追查張文的購買管道中。

