北捷隨機攻擊市府善後方案出爐！許淑華：3死每人600萬、11傷醫療全包

台北市議員許淑華22日召開市議會民政委員會，會後公布北捷隨機攻擊事件的善後方案。翻攝許淑華臉書



北捷台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，3人不幸受害身亡、11人受傷，台北市議會民政委員會昨（22日）召開會議討論受害人撫卹、保險事宜，會議召集人、民進黨台北市議員許淑華晚間表示，北市府將對3名死者各給予600萬元撫卹金，並協助申請相關保險理賠，11名傷者醫療費用則由市府全數協助，相關預算市議會也將全力配合，盼在悲傷之後，陪伴台灣社會一起前進。

許淑華22日晚間在臉書發文指出：「今天我擔任民政委員會召集人，盡全力給予12月19日北車事件受害者，有尊嚴與溫度的善後事宜。」她談到，會議開始前，與市議員同仁、市府公務同仁，共同默哀一分鐘致意。會議重點全力聚焦在受害人撫卹、保險的討論，北市府相關的預算安排，市議會將全力協助。

許淑華在貼文中向大家報告幾個重要的會議結論，首先，受傷的11位民眾，其醫療費用將由台北市政府全部協助。她也建議北市府，由於案發地點在台北，因此無論民眾戶籍、就醫地點位於哪裡，只要有相關醫療單據，市府都應該給予協助。第二、3名不幸受害的民眾，皆由北市府給予600萬撫恤金，且喪葬費用由台北市政府全部協助。

許淑華並指出，保險理賠方面，余姓死者由於案發於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬保險理賠，王姓死者案發於誠品南西店，已經與誠品公司方確認，將申請公司保險理賠。至於蕭姓死者，許淑華則說，非常痛心與遺憾的是，由於案發時正在騎車，位於馬路上，目前難以適用保險理賠的範圍，但她會持續和北市府溝通，尋找依法合適的方案，幫助蕭先生的遺屬。

許淑華強調，她也與法制局討論，這次事件的受害者，可以依《犯罪被害人權益保障法第57條》，透過犯保協會申請補償金180萬。最後，她想感謝當天出席會議的跨黨派議員、法制局等單位，「讓我們一起攜手努力，撫平台灣社會受到的傷害。」

