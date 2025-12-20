北捷隨機攻擊引恐慌？網友揭高鐵座椅「隱藏功能」可救命

台北捷運台北車站及中山捷運站和南西誠品店，昨（19）日晚間發生震驚全台的隨機殺人事件，嫌犯張文投擲煙霧蛋和汽油彈，引發現場民眾恐慌，再持長刀砍人，共造成4人死亡，11人受傷的悲劇，而張文最後墜樓身亡，就有網友在網路上分享，揭露高鐵的椅子的隱藏功能，若遇到類似意外，可以成為保命工具。

有網友揭露高鐵座椅可以輕易拆卸，當成盾牌，一旦發生危險可以保命。（圖／資料照片）

一名網友在社群平台分享，日本新幹線為防止隨機殺人事件，椅子坐墊可拆下來當盾牌的新聞，也表示其實台灣高鐵的椅子，也具備相同的保命功能，可以拆下來當「盾牌」使用。台灣高鐵公司也證實，列車座椅椅墊在緊急狀況下，確實可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員上線前，也會接受此訓練，協助保障旅客安全。

廣告 廣告

高鐵公司指出，於各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序；已於尖峰時段各車次列車，將車安保全之覆蓋率（護車率）提升至百分之百，整體護車率亦達百分之八十；各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

高鐵強調，各節車廂前後均設置有「旅客緊急對講機」按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話尋求協助。台灣高鐵官網也表示，高鐵列車上設有各項安全設施，如緊急按鈕、緊急逃生梯、列車滅火器、緊急手動開門把手、緊急逃生窗及破窗槌、火災及煙霧偵測器，提供旅客於緊急情況時使用。

有網友留言表示「剛好坐在高鐵上滑到這篇，剛剛試拉一下，底下應該是魔鬼氈，很輕鬆就拿得起來」、「實測可拆！而且很輕、厚度也夠」、「之前不小心拿起來還在想為什麼不鎖緊，原來有這層用意」，也有網友分享「台鐵的自強三千也可以拔起來」、「飛機的椅子坐墊也可以拆」。

延伸閱讀

北捷隨機攻擊釀4死11傷！長髮哥發文「悲傷到不行」

引發恐慌！睡褲男持雙刀闖三峽加油站 潑不明液體遭壓制

張文隨機砍人奪3命！民眾獻花悼念死難者：英雄辛苦了