北捷隨機攻擊後「跨年照辦」！苦苓點關鍵：對惡人最好的還擊

台北市捷運商圈日前發生隨機攻擊事件，造成4死11傷的重大傷亡，引發社會各界對於是否繼續舉辦跨年活動的激烈討論。作家苦苓力挺跨年活動照常，強調「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。

苦苓力挺跨年活動照常舉辦。（圖／翻攝苦苓愛說笑 臉書）

苦苓21日在臉書發文指出，有人故意作亂，就是希望人心大亂，千萬不能讓他如願；他呼籲民眾該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去，只要稍微提高警覺就好了。

針對民眾如何提高警覺，苦苓特別提醒重點是不要一直低頭滑手機，聊聊天、看看人、甚至發發呆都可以，「不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺」。他強調越是人心惶惶的時候，越要安靜、冷靜、平靜，等一切水落石出，等一切漸漸過去，「我們還有很多好日子要過呢！」

張文攜帶多顆汽油彈、煙霧彈及多把刀具，於捷運台北車站及中山站一帶隨機攻擊。（圖／翻攝畫面）

苦苓也對挺身救人的勇者表達敬意，但坦言不建議民眾也這麼做，他勸告民眾真的倒楣遇到了，能逃就逃，能躲就躲，真的無路可走了再挺身反抗，沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的。

苦苓強調「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。（圖／翻攝苦苓愛說笑 臉書）

而台北101董事長賈永婕也表示將照常施放跨年煙火：「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火的任務。堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護！」

