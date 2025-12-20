北捷隨機攻擊挑戰社會底線！律師曝台日韓「3共通點」：不是某國特有

社會中心／劉宇鈞報導

北捷台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治，此案引起各界高度關注。律師劉韋廷說，隨機攻擊正在逼問社會底線，若把台灣、日本、韓國放在一起看，會發現「三個共通點」，隨機殺人不是某國特有，而是現代社會共同面對的考題。

劉韋廷今（20）日以「走在路上，為什麼會被『陌生人』殺死？隨機攻擊正在逼問我們的社會底線」為題發文表示，真的是驚心動魄的一天，聽到隨機殺人事件，心裡那個不安感會突然放大到很具體，原本只是走在路上，下一秒卻可能變成受害者，彼此無冤無仇，甚至連「為什麼是我」都來不及問。

劉韋廷坦言，很多人會直覺把這類事件歸因為「反社會人格」或「精神狀態」，但更令人害怕的是，它看起來像一種正在擴散的社會症狀。當大眾開始習慣把它叫成「又一起」，那才是真正的警訊。

劉韋廷提到，鄰近的日本、韓國、中國、泰國，都曾出現不少類似的無差別攻擊事件，美國更常見校園槍擊造成的隨機傷亡。這些例子都在提醒，這不是某一個國家的特產，也不是一句「治安變差」就能解釋完的問題。但也有人會問，為什麼越南、馬來西亞，甚至某些中東國家，好像比較少聽到這類新聞？差別到底在哪裡？

劉韋廷指出，如果把台灣、日本、韓國放在一起看，會發現三個共通點很一致，第一，這不是治安鬆散的國家才會發生；第二，很多不是黑幫型、利益型犯罪，而是社會邊緣的個人失控；第三，事前往往不是毫無徵兆，常有可辨識的警訊，例如極端言語、行為異常、反覆求助但失敗，或長期與社會支持系統斷線。

劉韋廷認為，真正拉開差距的，反而是制度與社會能不能把問題「提早攔下來」，事件發生後，我們敢不敢把焦點放在預防機制，而不是只停在情緒與重刑，精神醫療和司法如何銜接，能不能把高風險個案接住，而不是一路放到爆炸，警察與社福系統在「還沒出手前」是否有明確、合法、可被監督的介入工具。

劉韋廷強調，隨機殺人不是某國特有，而是現代社會共同面對的治理考題。差別不在於會不會發生，而在於我們能不能在悲劇發生前，就先把人接住，把風險擋下來。

