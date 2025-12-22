北捷隨機攻擊撼全台！事件後心理壓力要正視 自我照護、關懷資源一次看

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】捷運台北車站、中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，犯案過程在社群媒體上迅速流傳，衝擊畫面震驚全台。應對後續心理壓力反應，台北市衛生局已於案發同日啟動「心理諮詢安心方案」，提供24小時安心專線、元旦前於中山站R7出口設置「安心關懷小站」等，讓受影響民眾可及時獲取心理支持。諮商心理師公會全國聯合會（諮商全聯會）亦指出，事發後出現恐懼、焦慮、失眠、食慾改變等，都是正常身心反應，不過如果持續兩週狀況未改善、且影響生活，建議尋求專業協助。

「這些反應」都屬正常 傷亡者與家屬、現場民眾心理衝擊大

諮商全聯會胡延薇常務理事提醒，事件發生於人潮密集區，受到影響的民眾範圍相當廣泛。身心面對突發威脅，可能出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，或伴隨失眠、食慾改變、心悸等反應，也可能對此麻木或無感，都是正常、自然的反應。

其中遭受心理衝擊最大的是傷亡者與家屬，諮商全聯會蔡曉雯理事長指出，其所需復原時間與心理協助可能較長，請給予理解空間、鼓勵當事人允許自己慢慢復原。另外，現場民眾即便在事後，仍可能反覆出現驚恐記憶與情緒。

現場畫面充斥社群媒體 看太多亦可能「觸發創傷」

即使不在現場，頻繁觀看新聞畫面的民眾，也可能產生類似目睹創傷的反應，甚至觸發過去相似的創傷記憶，同樣值得被留意與照顧。蔡曉雯理事長進一步說明，當感受到威脅，大腦會進入高度警覺狀態，「被理解、被陪伴」則有助身心逐漸回歸穩定，維持人際連結是重要的安心與療癒方法。

4心理師公會發布安心指引 自我照護５步驟

台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會、新北市臨床心理師公會也發布聯合安心指引，列出重大突發事件後的心理健康照顧５步驟：

1. 先安住內心，了解自己的感受真實且正常：

反覆回想事件、難專注、情緒不安、易怒、悲傷、麻木、睡眠與食慾改變、身體不適、不想出門、害怕公共場所等反應，大多會隨時間、休息與支持逐漸減緩。請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。

2. 「停止傳播」為最重要的心理保護行動：

為避免二次傷害，請不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面，不渲染細節和不散布未證實訊息。同時建議民眾，在群組中應適度提醒停止轉傳，並主動保護、避免兒少暴露於刺激資訊。每一次「不轉傳」都是在守護彼此的心理安全。

3. 日常生活保持警覺，但不必恐慌：

外出時放下手機、多留意環境，注意安全出口與人流動線，並與親友同行或事先告知行程。心理準備上，可事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做？」，有助降低慌亂。若感到焦慮，選擇留在家休息也是負責任的自我照顧，可透過靜心活動助身心回穩。

4. 彼此關心，是最有效的安心力量：

主動關心親友、同事與鄰居，尤其是孩子、長者與脆弱族群；選擇陪伴和傾聽，而不是要求「別想太多」。若身邊有人目擊或身處現場，更需要一句「你還好嗎？我在這裡」。

5. 若情緒難以緩解，請勇於尋求專業協助：

強烈情緒持續數日且影響生活及工作，引發失眠、恐慌或身心高度緊張、嚴重畏懼公共場所活動等，都是務必尋求幫助的狀況。

心理狀況需要幫忙？地方、中央設多元求助管道

北市衛生局表示，為應對突發事件造成社會心理壓力反應，即日起啟動「心理諮詢安心方案」，包括即日起至115年1月1日，下午1點到晚上8點於中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，由專業心理師駐點，提供心理關懷、支持與諮詢，並同步建置網路預約服務，有需求的民眾可彈性選擇諮詢時段，快速連結專業心理資源。

另外，北市衛生局指出，民眾也可撥打社區心理衛生中心24小時安心專線（02-3393-7885），即時尋求免費心理諮商與情緒支持；透過安心專線進線、評估有進一步心理諮商需求的民眾，衛生局將「從寬認定」安排免費心理諮商服務，由專業心理師提供短期支持性諮商或轉介後續資源，協助民眾度過事件後心理調適期。

▲北市衛生局設有多元管道，供有需求的民眾使用。（圖／北市衛生局提供）

衛福部同樣設有24小時1925安心專線，並宣布擴大「心理健康支持方案」，提供受事件影響民眾每人3次免費心理諮商，只要註明「本案目睹或相關情況」、不限年齡，透過「查詢、預約、準備、諮商」4 步驟即可申請使用；若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務（https://gov.tw/cJo）。

▲衛福部擴大「心理健康支持方案」，提供受事件影響民眾每人3次免費心理諮商。（圖／衛福部提供）

