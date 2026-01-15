北捷隨機攻擊案偵結！ 凶嫌張文身亡北檢依法不起訴 確認無共犯、墜樓是自殺

台北市 / 武廷融 綜合報導

去年12月19日台北市發生隨機攻擊事件釀4死11傷，凶嫌張文在捷運台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，最終從誠品南西店墜樓身亡。台北地檢署今(15)日偵查終結，因張文已死亡，依法不起訴處分。根據檢方調查，本案異常金流或共犯參與，為張文個人自行單獨長期籌備策劃犯案。另外，針對張文墜樓身亡，檢方認為是出於自殺而非意外。

凶嫌張文去年12月19日犯下無差別攻擊案，全案今日偵查終結，張文涉犯槍砲、恐嚇、放火、殺人、殺人未遂等罪嫌，不過因其已墜樓身亡，檢方依刑事訴訟法給予不起訴處分。

檢方調查，張文早在2023年萌生犯意，並長期縝密規劃本案犯行。檢方查出，張文在2023年12月17日建立「金錢規劃.txt」檔案，該檔案在2025年12月15日刪除，接著19日就犯下本案，因此研判張文建檔目的是要規劃達成犯罪計畫過程中所需資金，而張文恐怕就是在建立檔案的時候，逐漸萌生犯意。

而張文於2024年起陸續購置犯案刀具，2025年陸續購入煙霧彈、汽油桶、甲醇、護目鏡、戰術背心、打火機、白蠟、聚丙乙烯、保麗龍顆粒等物品。檢方調查結果顯示，張文資金來源僅來自於其母親及過往資金所得，查無其他不明資金來源。且調閱監視器影像、車辨紀錄、YouBike 使用紀錄及悠遊卡使用紀錄中，均為張文單獨 1 人，查無其他共犯身影。而張文所用之電話及通訊軟體、社群帳號皆無與其他組織或共犯聯繫，因此認定本案為張文自行單獨長期籌備策劃犯案。

另外，針對張文墜樓身亡，檢方根據其「攻擊計畫書」內容，以及法醫解剖鑑定報告，張文身體、四肢、手掌並無明顯掙扎之刮擦傷勢，且落地時無抵擋防禦之外傷骨折傷勢，認定張文墜樓是出於自殺意圖。此外，張文墜樓地點與坊間所傳，可藉由攀爬、跳落地面紙箱脫逃之堆放位置甚遠，因此排除其攀附牆面下落可能性。

