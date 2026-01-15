北捷隨機攻擊案偵結 檢：屬高度計畫的表達式犯罪

卸下身上裝備，頂樓來回徘徊，被告最終墜樓身亡，去年底這起台北隨機攻擊案，造成嚴重死傷，全案15日偵結，由於張姓被告已經死亡，檢方依法不起訴處分，不過，檢警試圖從查扣的個人電腦、筆記，以及查訪100多名周邊人士，追查出犯罪動機，最後綜合研判，張姓被告所做所為，是高度計畫性的表達式犯罪，為了引發的社會關注與震撼。

北檢主任檢察官曾揚嶺指出，「他並不是典型的衝動型犯罪，他是將犯罪本身視同向社會表達、宣告自身存在的表達式犯罪，試圖透過擴大社會震撼，來表達自身存在以及影響力。」

專案小組也利用3D技術模擬出張姓被告案發過程以及逃亡路線，顯見他是經過長期間的策劃，因為個性壓抑，對制度化、責任制的職場環境適應不良，出現退縮與逃避行為，又與家人關係疏離、社交圈極度貧乏，處於社會孤立狀態，在種種因素影像下，加深了反社會情節，甚至早在2023年，就萌生犯案念頭。

台北市刑警大隊大隊長盧俊宏指出，「在2024年6月開始，有搜尋隨機殺人的關鍵字，搜尋鄭捷殺人，搜尋隨機殺人，最重要的是他在北車攻擊以後，他也搜尋了媒體報導，北捷被攻擊的相關的畫面。」

張姓被告的無差別攻擊，事前多次場勘，刻意挑人多的地點犯案，經檢警大規模清查，查無共犯、定調是單獨犯案，全案也與政治、宗教無關，未發現境外資金挹注，專案小組更認定，他在案發後墜樓，並非逃脫意外，而是選擇輕生，但如今被告已逝，被害者家庭的後續求償，是否面臨困難，也引發討論。