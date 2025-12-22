北捷隨機攻擊案出現模仿犯 劉世芳：國內可追查的都已送辦

民進黨立委蘇巧慧提問，「你會定義它是恐怖攻擊嗎？」

警政署長張榮興回應，「我想這個還是有段距離。」

蘇巧慧追問，「那你會定義它是暴力重大人為維安事件嗎？」

張榮興表示，「應該會。」

針對19日發生的台北車站與捷運中山站隨機傷人事件，警政署長重申不是恐攻，而是有計劃的隨機襲擊。但就怕類似事件重演，國民黨立委張智倫也提議，在大眾運輸的出入口就應該針對危險物品，透過科技執法先行防堵。

張榮興回應，「高鐵、捷運、台鐵這些只要是進站的這些入口，是可以用AI的設備來對於危險物品先期的發現。」

交通部次長伍勝園表示，「因為它那個入口的人會太多，這樣的話我們考慮一下，包括它進場的旅客所受的影響。」

張智倫提及，「你這小橘書喔，拜託部長，這個要加強內容。」

劉世芳回應，「委員如果支持小橘書，我們明年會再出新版。」

除了全民安全指引小橘書再度引起關注，對於事發當下的及時示警，北市府日前表示不排除透過細胞簡訊。但是否擴及全國？內政部長劉世芳承諾會請行政院災防辦一起討論。

劉世芳說明，「發送細胞簡訊在地方政府來講，現在只有疏散、撤離，這裡面的定義要非常清楚，譬如說如果有地震，或者有颱風，或是有下雨的時候，會有相關科學性的證據。那細胞簡訊所涵蓋的範圍在哪裡，要非常清楚。到目前為止我們認為說這次事件，跟所謂的國外或境外比較沒有相關，唯一有相關的大概就是說在網路上出現模仿犯。」

記者提問，「有輿論認為張文是第五縱隊派來的，目前國安局的掌握？」

國安局副局長陳松吉回應，「目前這個個案還在偵辦當中，一切由地檢署或者是警政單位對外來說明。」

至於事件後網路上出現了模仿犯，根據刑事局掌握，從當天開始到21日中午，已經累計約20則相關訊息，劉世芳強調只要在台灣、找得到人都已陸續移送地檢署偵辦。內政部也透露，日後的大型活動包括耶誕、跨年元旦到農曆新年預計約137場，已規劃動員警、民力共1.7萬人次，以提高見警率，遏止模仿。