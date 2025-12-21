北捷隨機攻擊案外媒關注 新北警新聞稿罕見中英「雙聲道」

三峽警分局發布新聞稿罕見出現中英文版並陳。翻攝畫面

北捷台北車站、中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、持刀隨機砍殺後墜樓身亡，事件發生後，網路上也出現多則網路謠言，其中1名網友在貼文中提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」等內容遭警方鎖定，三峽警分局循線於台中市清水區拘提張姓嫌犯到案，並依法移送，而北捷這起隨機攻擊案引發外媒關注，也讓三峽警方罕見在新聞稿發布時，同時提供中英文版。

北捷案發生後，昨（20日）在社群平台Threads流傳1則貼文，內容包含「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等內容，引發社會恐慌，民眾發現後向新北市三峽警分局報案。

三峽警方獲報後立即成立專案小組，循線查出貼文的張姓男子身分，並報請台中地檢署指揮偵辦，昨持檢察官核發拘票，前往台中市清水區一帶將張男拘提到案，並查扣犯案用手機，警詢後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方循線在台中市清水區一帶拘提張姓男子到案。翻攝畫面

北捷隨機攻擊案發生後，網路上也出現許多不實謠言，造成社會人心惶惶，該案也引起外媒關注，因此三峽警方偵辦張男案後，主動發布新聞稿說明偵辦過程，並罕見出現中英「雙聲道」，同時提供中文版及英文版新聞稿供媒體記者參考。

三峽分局長許再周呼籲，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證之訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，恐觸犯法律並影響公共秩序。警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為，共同維護社會安定，以安民心。



