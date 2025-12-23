北捷隨機攻擊案影響 蔣萬安本屆雙城論壇只參加主論壇

台北市長蔣萬安。 圖：張良一 / 攝（資料照）

台北市19日台北車站捷運、中山站發生27歲男子張文投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成包括凶嫌在內4人身亡、11人受傷。台北市長蔣萬安今（23日）中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，蔣將只出席28日上午的主論壇，當日就返回台北。

北市府說明，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續4天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。

北市府指出，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

北市府說，蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由副市長林奕華率團於27日出發。

