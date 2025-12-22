「北捷隨機攻擊案與境外勢力無關」 劉世芳曝隱憂：網路出現「模仿犯」

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳。（圖／記者盧素梅攝影）

捷運台北車站跟中山站19日爆發張文隨機攻擊案，造成凶嫌張文與另外3位民眾死亡，震驚台灣社會，更有說法指出是「境外勢力介入」。對此，內政部長劉世芳今（22）日否認指出，就以目前掌握的情況來看，跟所謂國外或境外較沒相關。唯一有相關的，大概就是網路上出現「模仿犯」，刑事警察局從19開始至21日中午左右，已累積20則相關訊息，「我們不會停止，會繼續偵辦下去」。

立法院內政委員會今邀集內政部、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳會前接受媒體聯訪時指出，在發生張文事件後，她和警政署在周末邀集6都與16縣市警察首長，從耶誕、元旦到農曆年節的所有大型活動，不管是交通場站、傳統市集，或者是跨年晚會等，大約有137場左右。目前動員警力高達1萬7千多人，目的希望提高見警率，遏止模仿犯，也呼籲不管是公私協力，若有碰到這方面問題，請盡速跟警察報案。



針對小橘書部分，劉世芳說，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成。若各位能把小橘書看清楚，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都清楚在裡面，「請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大的一個功能」。



至於這次狀況是否跟境外勢力有關？劉世芳認為，跟所謂國外或境外較沒相關。唯一有相關的，大概就是網路上出現「模仿犯」，刑事警察局從19開始至21日中午左右，已累積20則相關訊息。如果在台灣找得到人，不管是台北、新北、台中、高雄，已陸續移送地檢署偵辦。



劉世芳強調，不管是恐嚇還是威脅，對公眾都是非常大的焦慮與不安，各地也配合刑事局做相關偵辦，「而且我們不會停止，會繼續偵辦下去」。

