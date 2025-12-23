北捷隨機攻擊案釀4死 知名火鍋南西店「一日營業額」全捐受害家屬！

▲ (圖/翻攝自 雞湯大叔 Threads)

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北捷運站及誠品南西19日發生隨機攻擊案，造成4死11傷悲劇。而連鎖火鍋店「雞湯大叔」誠品南西店在20日暫停營業，21日恢復正常營業，並宣布捐出該日的全數營業額給此次事件的受害者家屬。雞湯大叔也貼出當天的營業所得，將捐出12萬7075元，也讓網友大讚「無限回訪支持！」

犯嫌張文於12月19日在台北車站和誠品南西無差別攻擊，釀成4死11傷，引發全台震驚。事發地之一的誠品南西店20日暫停營業一天，21日起恢復正常營業，連鎖火鍋店「雞湯大叔」則宣布，將捐出21日恢復營業首日的「全數營業額」，不扣除成本，全額捐贈予本次事件之受害者家屬，「願這座城市找回平靜，願這個世界依舊感到溫暖。」

雞湯大叔也在昨(22)日貼出21日銷售紀錄，營業額為12萬7075元，雞湯大叔承諾，將依約全數捐贈予此次事件的受害家屬，而實際捐贈的單位與細節，在陸續確認完成後，會第一時間向大眾透明回報。該篇貼文也引來許多網友大讚，網友說「這麼優質的店家要無限回訪支持！！」、「不愧是我最愛的火鍋店」、「會繼續支持～謝謝你們～」、「不扣除成本與折扣，這個真的有心」、「默默執行企業社會責任，就是最好的行銷」。

