北捷隨機攻擊案震驚全台 賴清德：盼以此為鑑共同檢討、改進

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統府「全社會防衛韌性委員會」今(23)日舉行第6次會議，總統賴清德致詞時表示，19日發生北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會。賴清德強調「守護人民安全是政府最基本的責任」，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

「全社會防衛韌性委員會」今日舉行第6次委員會議，總統賴清德表示，今年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞，卻也看到國人堅毅不屈的精神。賴清德指出，不論是救災人員或軍方的立即投入、 中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助，這些不僅彰顯了，台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，「我要說，台灣精神，就是團結精神。」

賴清德也提到，上周五發生的北市隨機襲擊事件造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。「我要再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。」

而中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。賴清德說，上個月他已提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算，他再次強調「台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。」

「防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是，全民意識的培養」，賴清德表示，政府今年出版了「台灣全民安全指引」，並且廣為發放，就是要提供民眾，面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

最後，賴清德也感謝各位，貢獻專業和熱忱、投入時間與心力。在建構「全社會防衛韌性」的工作上，凝聚智慧、形成共識，推動更具體、更務實的行動方案。「這份成果不僅屬於委員會，更屬於全體國人。讓我們繼續努力，一起提升全社會防衛韌性。」

