北捷隨機攻擊案震驚全國 許智傑大造勢上為罹難者默哀

有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑，21日在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，這也是他備戰以來最大型的一次活動，他上台致詞首先提及北捷隨機攻擊慘案，並邀請現場所有人為罹難者默哀數分鐘，許智傑強調，面對社會亂象，他深深感受到倫理道德、品德教育重要性，這也是大學之後攻讀教育，並曾經當過老師的他，最深的感觸。

許智傑指出，北捷隨機攻擊慘案震驚全國，沒有人願意看到國人碰到這樣的事情發生，面對社會亂象，他感受到教育有多麼重要，現代社會追求考績、經濟進步的同時，應該也要注重品德教育、內心涵養，還有宗教教育、心靈上的寄託等也很重要。

許智傑說，這幾年來，在世界各國都曾發生過攻擊事件，這也是他大學之後攻讀教育，曾經身為老師的他，有很深的感觸，未來他將持續關注學校教育到家庭教育，再到社會教育，希望能帶起良好風氣，減少社會的尖酸刻薄、網路霸凌，以及暴戾之氣，若他當選高雄市長，這也會成為他全力推動的重要部分。

