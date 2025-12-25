北捷隨機攻擊案頭七 民眾自發到場獻花悼念

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

1219的隨機恐怖攻擊案件，到今天（25日）是案發後的第7天，一早，台北車站M7出口，以及誠品南西店，都有不少民眾，自發性前往獻花、留言，表達哀悼，為了讓民眾安心，除了見警率大幅提升，北捷也增訂旅客注意事項，也被稱為所謂的「張文條款」，民眾如果沒有正當理由，配戴防毒面具或面罩等，北捷可以拒載。

台北隨機恐怖攻擊，案發後第七天，台北車站M7出口處，悼念牆上滿滿的留言字條，還有一整排的鮮花，訴說著民眾對於，勇敢制止恐怖攻擊嫌犯張文的英雄，余家昶的感謝以及不捨。

悼念民眾：「覺得很感動，因為畢竟就是今天很多人來，就是紀念他，謝謝你就是去擋刀，然後保護更多人，讓更多人不會去受到傷害。」

悼念民眾：「我看到了很多（花），我會幫他排整齊，我覺得很感動，在我們的社會裡面，有一群人是很棒的，（余家昶）就像烈士一樣。」





1219恐怖攻擊的另一個地點，就在誠品南西店，25號一早也有不少的民眾，自發性前來悼念，期盼社會能更加安全，前一晚，國民黨台北市議員，秦慧珠、游淑慧、張斯綱等人，也到場替罹難者禱告。

悼念民眾：「有點難過，因為其實我住附近，其實那天原本也要搭捷運回家，希望他們在天上一切都好，然後希望台灣的環境，能夠更平安這樣子。」

回想起當天的情景，民眾還是忍不住哽咽，為了讓民眾安心，中山分局也加派警力，手持盾牌站崗、巡邏，至於捷運，也增訂"旅客進站裝扮應行注意事項"，也就是所謂的〝張文條款〞。





民視記者王毓珺：「為了維護乘客的安全，北捷也新增了旅客注意事項，如果沒有正當的理由，配戴防毒面具面罩等，北捷就可以拒載。」

規定中清楚寫明，無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔等裝扮，或是穿著具有恐攻、武裝態樣等服飾，經勸導沒有改善，將依規定一律拒載，並且將通報警方並予以記錄。

余家昶的英勇，張文的恐怖攻擊，一起事件，凸顯出人性的善與惡。

