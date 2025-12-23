北捷隨機攻擊案 嫌犯父母下跪向社會致歉

北市隨機攻擊事件嫌犯家屬表示，「犯下的滔天大禍，對社會犯下嚴重損害，以及受害人及其家屬造成無法彌補的傷害，我們想在此向大家說對不起。」

鏡頭前三度鞠躬，更在現場下跪，他們的孩子就是1219台北市隨機攻擊案的兇嫌，案發後墜樓身亡，經法醫完成解剖後，兇嫌父母也首次出面，向社會大眾致歉，但面對媒體提問，並未多作回應。

北市隨機攻擊事件嫌犯家屬說，「接下來我們會全力配合司法的調查。」

兇嫌墜樓不治，犯案動機未明，留下許多疑點，檢警正在釐清。北檢在解剖前，一早先以證人身分傳喚他的雙親到案，訊後請回，警方也再度說明最新的辦案進度，查出兇嫌在犯案前一天曾到誠品南西店的5A夾層，勘查前往頂樓的動線，還一度向服務台洽詢能否登上頂樓，想拍攝對面的聖誕樹，但遭到婉拒。

台北市警刑大大隊長盧俊宏指出，「（兇嫌）名下的帳戶有一個比較活躍，從民國112年的年底到今年的10月，有家屬有匯入大概新台幣37萬元，作為他的資助。」

不僅持續調查嫌犯的行動軌跡，帳戶金流也是追查重點，專案小組發現，兇嫌的資金來源，主要來自母親金援，犯案前夕戶頭只剩39元，其中的一大部分支出用於購買刀械等，去（2024）年4月開始，陸續購入各式長短刀，警方查扣13把，都從網拍平台買來，藉由超商或網拍店到店取貨。

蔣萬安表示，「台北市政府我們的立場就是從寬從優從速的原則，全力來協助受害者以及家屬。」

全案釀成3人無辜死亡，奮勇挺身、不幸死亡的桃園市民余家昶，北市府將從優給予600萬撫恤金，蔣萬安也證實，原先為期兩天的雙城論壇改成當天來回，只去主論壇，桃園市長張善政則表示，將協助申請、安排余家昶入祀桃園忠烈祠，至於37歲蕭姓機車騎士，北市勞動局認定符合職災補償條件。

台北市勞動局長王秋冬回應，「他是在上下班途中遇到事故，包括40個月的補償金，還有5個月的喪葬補助。」

為協助傷亡對象，北市社會局表示，最快23日起就會透過1219扶助專案，將愛心捐款全數用在照顧此次傷亡者家屬。